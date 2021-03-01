Представитель ВОЗ в России дала совет тем людям, которые не прививаются от коронавируса: сидеть дома

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1 марта 2021, 15:46 Источник: РИА "Новости"

Мелита Вуйнович, фото: 9111.ru

Тем, кто отказывается прививаться от COVID-19, лучше "сидеть дома и никуда не выходить", заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Так она ответила на круглом столе в онлайн-формате "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?" на вопрос о том, что делать для поддержания иммунитета тем, кто не хочет прививаться. Вуйнович напомнила, что заболевание новое, тяжёлое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья. Представитель ВОЗ отметила, что вы и сами рискуете, и также можете перенести инфекцию другим.

Ранее ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки и торговлю с Россией из-за птичьего гриппа А(H5N8): риск передачи низкий.