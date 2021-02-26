ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки и торговлю с Россией из-за птичьего гриппа А(H5N8): риск передачи низкий

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26 февраля 2021, 17:40

фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как "низкий" риск передачи от человека к человеку в России новой разновидности птичьего гриппа А(H5N8).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что Россия уведомила ВОЗ о том, что семь сотрудников птицефабрики в южном регионе РФ заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Это первый случай заражения людей вирусом А(H5N8).

В информационном бюллетене, опубликованном в пятницу, 26 февраля, ВОЗ не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Россией, так как на настоящий момент по имеющейся информации информации сделан вывод, что риск передачи от человека к человеку остается низким.

"ВОЗ высказывается против проведения какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда, а также против ограничений на путешествия и торговлю с Российской Федерацией", - говорится в сообщении ВОЗ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что заразившиеся птичьим гриппом семь сотрудников птицефабрики на юге России уже переболели и чувствуют себя хорошо.