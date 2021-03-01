Мишустин подписал распоряжение о новой программе льготного кредитования бизнеса

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1 марта 2021, 15:36 Источник: РИА Новости

Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей.

На нее правительство выделило 7,7 млрд рублей. Участвовать в программе смогут как небольшие, так и крупные компании гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников.

Максимальная сумма льготного кредита составляет 500 млн рублей. Поручителем выступит государство в лице ВЭБа. Первые полгода заемщику не надо будет ни погашать долг, ни выплачивать проценты.

Ранее Мишустин сообщил о переносе даты введения новых правил техосмотра с 1 марта на 1 октября.