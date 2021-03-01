В НИИ гражданской обороны говорят о рисках вспышек птичьего гриппа на юге России

Ученые всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили о рисках вспышек птичьего гриппа возрастет в первой половине марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Эксперты обращают внимание на «ухудшение эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу в регионах зимовки диких мигрирующих птиц в Северной Африке и Юго-Восточной Азии». По их словам, наибольшую опасность представляют штаммы А (H5N1 и H7N7).
В связи с этим специалисты рекомендовали органам исполнительной власти регионов провести вакцинацию поголовья домашней птицы.
Ранее эксперты рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N8.
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