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В НИИ гражданской обороны говорят о рисках вспышек птичьего гриппа на юге России

, 15:20 Источник: Прайм

В НИИ гражданской обороны говорят о рисках вспышек птичьего гриппа на юге России
Фото: Pixabay

Ученые всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили о рисках вспышек птичьего гриппа возрастет в первой половине марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Эксперты обращают внимание на «ухудшение эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу в регионах зимовки диких мигрирующих птиц в Северной Африке и Юго-Восточной Азии». По их словам, наибольшую опасность представляют штаммы А (H5N1 и H7N7).

В связи с этим специалисты рекомендовали органам исполнительной власти регионов провести вакцинацию поголовья домашней птицы.

Ранее эксперты рассказали об особенностях птичьего гриппа H5N8.

ДВа

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