ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Эпидемиолог Брико заявил, что в будущем мир столкнется с новыми пандемиями

, 14:56 Источник: РИА "Новости"

Эпидемиолог Брико заявил, что в будущем мир столкнется с новыми пандемиями
человек в маске, pixabay.com

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико 1 марта заявил, что коронавирус нового типа - это не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру.

Эпидемиолог напомнил, что и холера принимала "такой опустошительный характер". Специалист обратил внимание на то, что респираторные патогены являются наиболее опасными для людей.

Николай Брико в понедельник в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?" заметил, что именно на это ориентирует сейчас и Всемирная организация здравоохранения в целях укрепления глобального мониторинга.

ЕТ

В мире

Противники Пашиняна ворвались в здание правительства в Ереване

Противники Пашиняна ворвались в здание правительства в Ереване

В понедельник, 1 марта, стало известно, что толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание, расположенное в центре Еревана. Об этом сообщили журналисты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью