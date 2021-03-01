Эпидемиолог Брико заявил, что в будущем мир столкнется с новыми пандемиями

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико 1 марта заявил, что коронавирус нового типа - это не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру.
Эпидемиолог напомнил, что и холера принимала "такой опустошительный характер". Специалист обратил внимание на то, что респираторные патогены являются наиболее опасными для людей.
Николай Брико в понедельник в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?" заметил, что именно на это ориентирует сейчас и Всемирная организация здравоохранения в целях укрепления глобального мониторинга.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.