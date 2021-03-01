Эпидемиолог Брико заявил, что в будущем мир столкнется с новыми пандемиями

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1 марта 2021, 14:56 Источник: РИА "Новости"

человек в маске, pixabay.com

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико 1 марта заявил, что коронавирус нового типа - это не последняя пандемия, с которой придется столкнуться миру.

Эпидемиолог напомнил, что и холера принимала "такой опустошительный характер". Специалист обратил внимание на то, что респираторные патогены являются наиболее опасными для людей.

Николай Брико в понедельник в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?" заметил, что именно на это ориентирует сейчас и Всемирная организация здравоохранения в целях укрепления глобального мониторинга.