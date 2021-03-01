Четверть россиян из-за коронавируса впадали в депрессию и плохо спали, а у многих расстройство может проявиться спустя годы

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1 марта 2021, 13:55 Источник: Известия

Фото: Pixabay

По оценкам врачей, с последствиями пандемии для психического здоровья сталкивается около 25 % россиян, из них у 10 % заболевание переходит в хроническую форму.

У психиатров по всей стране прибавилось работы на 10-30 % в зависимости от региона. Особенно это заметно в Санкт-Петербурге. Сначала люди страдали от большого потока негативной информации, потом депрессивные расстройства стали возникать в связи с осознанием происходящего. Если говорить о помощи не только психиатра, но и психологической, то цифры еще выше. Многим было трудно справиться с одиночеством, стрессом из-за потери работы, страхом заболеть, семейными конфликтами.

В Москве число обращений к психологам увеличилось на 28 %. Около 75 % просьб о помощи – от женщин. Многие жаловались на нарушения сна, частые ночные пробуждения и постоянное ощущение усталости, зацикленность на негативе. Несмотря на менее строгий карантинный режим, рост тревожных расстройств отмечен именно во вторую волну пандемии – слишком долго люди жили в страхе за себя и близких.

Раньше считалось, что посттравматическое стрессовое расстройство возникает во время войны или в результате катастрофы. Сейчас врачи утверждают, что к ПТСР может привести любой сильный стресс, в том числе связанный с пандемией коронавируса. Причем, проявится расстройство может лишь спустя несколько лет – поэтому масштаб проблемы до конца нам еще не понятен.