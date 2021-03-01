Скворцова рассказала, что у россиян выявили 3,5 тыс. мутаций коронавируса

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что всего у россиян выявлено уже 3,5 тыс. мутаций COVID-19.
Глава ФМБА в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 1 марта, заметила, что в основном речь идет о "фактически однонуклеотидных", нейтральных и не имеющих значения для течения коронавирусной инфекции мутациях. Они представлены среди россиян единично, за исключением семи мутаций, распространенность которых выше 5%.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся у РФ вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавирусной инфекции, которые "так пугают Европу" и весь мир.
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