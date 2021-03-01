Глава Крыма объяснил, как можно решить проблемы с дефицитом воды

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2021, 11:58 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Server Amzayev/Russian Look/ globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал способ, как решить вопрос с дефицитом воды в регионе. По его словам, необходимо построить опреснительные установки, поскольку они дадут стопроцентную гарантию устойчивого водоснабжения.

«Решения без опреснения невозможно … Другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи. Не было бы необходимости строить Северо-Крымский канал, если бы здесь были подземные источники воды», - высказал он на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

Аксенов отметил, что вреда и прямых противопоказаний здоровью человека от использования опресненной воды нет. При этом система водоподготовки должна соответствовать требованиям времени, чтобы избежать негативных последствий для людей, добавил глава региона. Он уточнил, что по некоторым разработанным подземным скважинам фиксируется падение дебита воды.