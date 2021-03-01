Глава Крыма объяснил, как можно решить проблемы с дефицитом воды

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал способ, как решить вопрос с дефицитом воды в регионе. По его словам, необходимо построить опреснительные установки, поскольку они дадут стопроцентную гарантию устойчивого водоснабжения.
«Решения без опреснения невозможно … Другого пути нет. В Советском Союзе не такие были глупые геологи. Не было бы необходимости строить Северо-Крымский канал, если бы здесь были подземные источники воды», - высказал он на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
Аксенов отметил, что вреда и прямых противопоказаний здоровью человека от использования опресненной воды нет. При этом система водоподготовки должна соответствовать требованиям времени, чтобы избежать негативных последствий для людей, добавил глава региона. Он уточнил, что по некоторым разработанным подземным скважинам фиксируется падение дебита воды.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.