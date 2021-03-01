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В России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом

, 11:15

В России зарегистрировали 11 571 новый случай заражения коронавирусом
анализ крови, Waltraud Grubitzsch/ZB

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 11 571. Об этом сообщили 1 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией в РФ были зарегистрированы в 84 регионах. В оперштабе уточнили, что у 1 385 (12,0%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений коронавируса нового типа.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации выявили 4 257 650 случаев заболевания.

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