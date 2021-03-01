Власти Крыма ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение о снятии части ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19 в регионе. Отмечается, однако, что на полуострове сохраняется обязательный масочный режим.
Отмечается, что в Крыму снят запрет на проведение банкетов, корпоративов, свадеб и других торжественных мероприятий. Кроме того, ослаблены ограничения по работе кинотеатров и театров в республике – теперь в залах могут присутствовать до 75% зрителей от полного количества мест.
Остались в силе ограничения по работе кафе, ресторанов, баров и столовых. Более того, продлены запреты на функционирование хостелов и развлекательных центров.
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