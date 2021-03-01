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Горбачев призвал одолеть пандемию коронавируса без «политических игр и интриг»

, 09:48 Источник: РИА "Новости"

Горбачев призвал одолеть пандемию коронавируса без «политических игр и интриг»
Михаил Горбачев, Anatoly Lomohov/Russian Look

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в рамках беседы с журналистами призвал "без политических игр и интриг" одолеть пандемию коронавируса нового типа.

Михаил Горбачев также подчеркнул, что для победы над бушующей в мире эпидемией коронавирусной инфекцией необходимы общие усилия.

Напомним, ранее заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что к настоящему моменту иммунитет к коронавирусу нового типа выработался только у 6 процентов жителей Российской Федерации.

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