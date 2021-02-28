В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу выработался только у 6% жителей Российской Федерации, рассказал заместитель главы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Он отметил, что с начала пандемии в стране порядка 4,2 миллиона человек заразились инфекцией. Условно можно добавить 20-30% тех, кто перенёс заболевание бессимптомно и не обращался к врачам. Также к концу февраля в России антиковидную вакцинацию прошли 4 млн человек. Значит, иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн - лишь 5-6%.
Как отметил Горелов, замедлить распространение COVID-19 можно при достижении иммунитета у 60-70 % граждан.
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