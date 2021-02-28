Британская королева советует всем вакцинироваться

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28 февраля 2021, 20:25 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

На сегодня в Великобритании не слишком благоприятная ситуация с коронавирусом. «Ковид» по-прежнему не желает утихать. 4 170 519 человек до сих пор находятся под воздействием инфекции. 2 846 208 – успешно вылечились от болезней. 122 705 человек погибло от осложнений.

В основном, это очень пожилые люди, обладатели побочных заболеваний и те, у кого слабый иммунитет. Обстановка по-прежнему очень серьёзная. Ещё в январе венценосные особы королевской семьи Великобритании получили первые дозы вакцины. Сама королева призывает сограждан не воздерживаться от вакцинации, а думать об окружающих.

Как сообщила Елизавета II, прививка не оказала негативное воздействие на неё. Её супруг, которому уже 99 лет, тоже не получил никаких побочных эффектов, и чувствует себя неплохо. По словам королевы, эта процедура простая и безболезненная. Также монарх сообщила, что понимает, что многие люди сталкиваются с вакцинацией впервые, но потом добавила, что это нужно ради блага окружающих, и в этом совершенно нет ничего страшного. Министерству здравоохранения она предписала продолжать активно бороться с коронавирусом, а заодно и распространять вакцину среди населения.