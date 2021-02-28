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Британская королева советует всем вакцинироваться

, 20:25 , Журналист

Британская королева советует всем вакцинироваться
Фото из открытых источников

На сегодня в Великобритании не слишком благоприятная ситуация с коронавирусом. «Ковид» по-прежнему не желает утихать. 4 170 519 человек до сих пор находятся под воздействием инфекции. 2 846 208 – успешно вылечились от болезней. 122 705 человек погибло от осложнений. 

В основном, это очень пожилые люди, обладатели побочных заболеваний и те, у кого слабый иммунитет. Обстановка по-прежнему очень серьёзная. Ещё в январе венценосные особы королевской семьи Великобритании получили первые дозы вакцины. Сама королева призывает сограждан не воздерживаться от вакцинации, а думать об окружающих.

Британская королева советует всем вакцинироваться

Как сообщила Елизавета II, прививка не оказала негативное воздействие на неё. Её супруг, которому уже 99 лет, тоже не получил никаких побочных эффектов, и чувствует себя неплохо. По словам королевы, эта процедура простая и безболезненная. Также монарх сообщила, что понимает, что многие люди сталкиваются с вакцинацией впервые, но потом добавила, что это нужно ради блага окружающих, и в этом совершенно нет ничего страшного. Министерству здравоохранения она предписала продолжать активно бороться с коронавирусом, а заодно и распространять вакцину среди населения.

Британская королева советует всем вакцинироваться

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