Сенатор Рязанский поддержал идею увеличения штрафа за оскорбление судей

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1 марта 2021, 11:20

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский 1 марта прокомментировал предложение депутата ГД Евгения Федорова увеличить штраф за оскорбление судей.

Ранее сегодня депутат Госдумы Евгений Федоров выдвинул идею об увеличении штрафа за оскорбление судьи или присяжного заседателя.

Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что с точки зрения здравого смысла судьи являются независимыми и защищенными законом. Именно поэтому, их оскорбление приравнивается к оскорблению при исполнении служебных обязанностей представителей полиции или сотрудников органов безопасности. Сенатор выразил мнение, что за такого рода действия следует наказывать.