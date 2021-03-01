Сенатор Рязанский поддержал идею увеличения штрафа за оскорбление судей
1 марта 2021, 11:20
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский 1 марта прокомментировал предложение депутата ГД Евгения Федорова увеличить штраф за оскорбление судей.
Ранее сегодня депутат Госдумы Евгений Федоров выдвинул идею об увеличении штрафа за оскорбление судьи или присяжного заседателя.
Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что с точки зрения здравого смысла судьи являются независимыми и защищенными законом. Именно поэтому, их оскорбление приравнивается к оскорблению при исполнении служебных обязанностей представителей полиции или сотрудников органов безопасности. Сенатор выразил мнение, что за такого рода действия следует наказывать.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.