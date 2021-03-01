Депутат Федоров предложил увеличить штраф за оскорбление судей

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1 марта 2021, 08:01

молоток судьи, pixabay.com

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева, в котором предложил увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей.

В обращении Федоров подчеркнул, что в рамках последних резонансных судебных разбирательств обвиняемые допускали оскорбительные высказывания в адрес других участников процессов, в частности, судей. Депутат напомнил, что в настоящий момент предельный штраф за оскорбление судьи составляет 200 тыс. рублей, передает RT.

С момента закрепления в Уголовном Кодексе РФ вышеуказанной суммы прошло почти 18 лет, вследствие чего размер штрафа на фоне изменения экономической ситуации в стране не представляется соразмерным наказанием за посягательство на авторитет судебной власти, отметил законодатель.

Евгений Федоров попросил Владимира Колокольцева оценить целесообразность увеличения предельного размера штрафа за оскорбление судьи до 400 тыс. рублей.