В Госдуме предложили наказывать за клевету на ветеранов сроками до 5 лет

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24 февраля 2021, 15:14 Источник: Интерфакс

Фото: сайт Госдума РФ

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что поправки о приравнивании клеветы в отношении ветеранов к реабилитации нацизма предполагают серьезное уголовное наказание.

По ее словам, вносятся поправки, которые впредь устанавливают ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 млн рублей штраф за действия, «которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших».

Ранее сообщалось, что депутаты также предложили отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны к одной из форм реабилитации нацизма.