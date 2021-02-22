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В Госдуме предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма

, 16:15 Источник: РБК

В Госдуме предложили приравнять оскорбление ветеранов к оправданию нацизма
Фото: сайт ГД

Группа депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Ириной Яровой внесли поправки в закон об ответственности за реабилитацию нацизма.

Они предлагают дополнить его наказанием за оскорбление ветеранов. По словам Яровой, сегодня в законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Депутаты также предложили отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны к одной из форм реабилитации нацизма. Поправки коснутся уголовного и административного законодательства для юрлиц.

Ранее спикер ГД заявил, что 2020 год оказался беспрецедентным по количеству вызовов.

ДВа

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