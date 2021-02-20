Спикер ГД заявил, что 2020 год оказался беспрецедентным по количеству вызовов

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20 февраля 2021, 16:42

Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Минувший год был беспрецедентным по количеству вызовов – с одной стороны, пандемия, повлиявшая на экономику, с другой – санкции, которые стали более жесткими. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Страна, по его словам, находилась «в состоянии фактической блокады, противодействия пандемии, борясь за свою экономику, чтобы дальше были перспективы и по работе, и по формированию бюджета».

Володин отметил, что, по прогнозам экспертов, падение экономики могло составить более 5%, но «видим, что страна за счет эффективных мер уменьшила эти риски и минимизировала их».

«Мы становимся сильнее, но значит и вызовы становятся более мощными, нам важно их преодолеть», - отметил спикер ГД.

Ранее Володин озвучил дату минимального уровня заболеваемости коронавирусом.