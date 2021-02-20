Володин озвучил дату минимального уровня заболеваемости коронавирусом
20 февраля 2021, 16:12
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что минимальный уровень заболеваемости коронавирусом будет в августе-сентябре.
Спикер ГД уточнил, что в своем прогнозе он основывается на экспертной оценке, на мнении специалистов и врачей. При этом осенью, по его словам, ожидается рост количества заболевающих из-за отпусков.
«Те страны, которые выбираются для отдыха, они не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида», - подчеркнул Володин и призвал россиян отдыхать дома.
«Лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», – отметил председатель ГД.
Ранее Володин заявил об историческом шансе для развития туризма.
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