Володин озвучил дату минимального уровня заболеваемости коронавирусом

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20 февраля 2021, 16:12

Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что минимальный уровень заболеваемости коронавирусом будет в августе-сентябре.

Спикер ГД уточнил, что в своем прогнозе он основывается на экспертной оценке, на мнении специалистов и врачей. При этом осенью, по его словам, ожидается рост количества заболевающих из-за отпусков.

«Те страны, которые выбираются для отдыха, они не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида», - подчеркнул Володин и призвал россиян отдыхать дома.

«Лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», – отметил председатель ГД.

Ранее Володин заявил об историческом шансе для развития туризма.