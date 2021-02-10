Володин заявил об историческом шансе для развития туризма

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10 февраля 2021, 07:02 [ «Аргументы Недели» ]

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что пандемия внесла в жизнь изменения, которые будут сказываться на экономике еще десятилетия.

По его словам, «сейчас есть исторический шанс, момент, когда его можно развернуть и сделать все для того, чтобы люди оставались в стране, отдыхали на Байкале, на Волге масса таких замечательных -мест - на Черном море».

«Предложите парламенту дать льготы тем, кто строит там и обустраивает места отдыха, туризма, санатории планирует создавать», - сказал председатель ГД, обращаясь к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Володин также осудил главу Минэкономразвития Решетникова за «модное словечко» «площадка» Госдумы.