Володин заявил об историческом шансе для развития туризма
10 февраля 2021, 07:02[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что пандемия внесла в жизнь изменения, которые будут сказываться на экономике еще десятилетия.
По его словам, «сейчас есть исторический шанс, момент, когда его можно развернуть и сделать все для того, чтобы люди оставались в стране, отдыхали на Байкале, на Волге масса таких замечательных -мест - на Черном море».
«Предложите парламенту дать льготы тем, кто строит там и обустраивает места отдыха, туризма, санатории планирует создавать», - сказал председатель ГД, обращаясь к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
Володин также осудил главу Минэкономразвития Решетникова за «модное словечко» «площадка» Госдумы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.