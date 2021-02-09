Володин осудил главу Минэкономразвития Решетникова за «модное словечко» «площадка» Госдумы
9 февраля 2021, 19:49[ «Аргументы Недели» ]
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал Министра экономического развития Максима Решетникова, выступившего на заседании нижней палаты парламента, включив в свою речь «модные словечки».
Комментируя доклад Решетникова о проекте о банкротстве, Володин осудил Решетникова за слова про обсуждение проекта на «площадке» Госдумы. Спикер Госдумы отметил, что «площадка — это место, где торги организуют, а в Госдуму - представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов».
Володин напомнил Решетникову об ответственности перед народом за принимаемые решения. «Это для нас ответственно. Об этом речь идет, упрощенчество такое, и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста, если все знаете», – сказал спикер Госдумы главе Минэкономразвития.
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