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28 февраля 2021, 12:23 Источник: РИА Новости

EMERCOM of Russia, globallookpress.com

Вертолет ВКС России Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Представители российского Министерства обороны сообщили, что экипаж вертолета поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром.

Летчики живы и здоровы, их жизни ничего не угрожает. В оборонном ведомстве также раскрыли, что российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке. На борту Ми-35 произошла техническая неполадка.

Летчики доложили, что стрельбы по вертолету не было.

В ночь на 26 февраля американские истребители по приказу президента США Джо Байдена атаковали территорию Сирии.

Американский президент направил Конгрессу письмо с объяснением по поводу удара ВВС США по территории Сирийской Арабской Республики.