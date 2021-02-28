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Вертолет ВКС России Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

, 12:23 Источник: РИА Новости

Вертолет ВКС России Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии
EMERCOM of Russia, globallookpress.com

Вертолет ВКС России Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Представители российского Министерства обороны сообщили, что экипаж вертолета поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром.

Летчики живы и здоровы, их жизни ничего не угрожает. В оборонном ведомстве также раскрыли, что российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке. На борту Ми-35 произошла техническая неполадка.
Летчики доложили, что стрельбы по вертолету не было.

В ночь на 26 февраля американские истребители по приказу президента США Джо Байдена  атаковали территорию Сирии. 

Американский президент  направил Конгрессу письмо с объяснением по поводу удара ВВС США по территории Сирийской Арабской Республики.

ИЧ

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