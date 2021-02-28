Правозащитник Вахапов рассказал, как встретили Навального в колонии

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28 февраля 2021, 12:21 Источник: Открытые Медиа

Алексей Навальный, Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

Правозащитник, активист фонда «Русь Сидящая» Руслан Вахапов рассказал, как заключённые отнеслись к прибывшему в покровскую ИК-2 во Владимирской области оппозиционеру Алексею Навальному.

«Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального — у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут „гайки закрутить“ [ужесточить режим]», - высказал он.

Вахапов отметил, что сейчас Навального ждет двухнедельный карантин, после чего его переведут в один из отрядов. По его словам, «приемка» была проведена по правилам внутреннего распорядка.

Ранее адвокат Иван Миронов назвал особенности колонии, куда этапировали Навального.