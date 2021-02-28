Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

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28 февраля 2021, 08:23 Источник: URA.RU

Алексей Навальный, Фото: Instagram

Зампредседателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов рассказал, какие условия ожидают оппозиционера Алексея Навального, если его этапируют в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Миронов отметил, что эта колония относится к так называемым «красным зонам», где за порядком следит администрация, а не заключенные из числа «воров в законе». Адвокат пояснил, что основным отличием между «черной» и «красной» зонами является вертикаль власти.

«На „красных зонах“ сложнее апеллировать. Если на тебя на „черной зоне“ кто-то неправомерно наехал, или ты столкнулся с беспределом, ты можешь всегда к кому-то обратиться, попытаться добиться справедливости. А на „красных“ обращаться не к кому. Только к правозащитникам и прессе», - уточнил он.

При этом уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила, что на противоправные действия сотрудников в ИК-2 поступало наименьшее количество жалоб.

А вот отбывавший там наказание националист Дмитрий Демушкин уверен, что Навального ждут «жесткие условия».

«В этом месте запретят разговаривать. Ножки вместе, голова опущена вниз, руки за спиной. Почесать нос только с разрешения администрации», - высказал он «МК».