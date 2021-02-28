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Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

, 08:23 Источник: URA.RU

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального
Алексей Навальный, Фото: Instagram

Зампредседателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов рассказал, какие условия ожидают оппозиционера Алексея Навального, если его этапируют в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Миронов отметил, что эта колония относится к так называемым «красным зонам», где за порядком следит администрация, а не заключенные из числа «воров в законе». Адвокат пояснил, что основным отличием между «черной» и «красной» зонами является вертикаль власти.

«На „красных зонах“ сложнее апеллировать. Если на тебя на „черной зоне“ кто-то неправомерно наехал, или ты столкнулся с беспределом, ты можешь всегда к кому-то обратиться, попытаться добиться справедливости. А на „красных“ обращаться не к кому. Только к правозащитникам и прессе», - уточнил он.

При этом уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова заявила, что на противоправные действия сотрудников в ИК-2 поступало наименьшее количество жалоб.

А вот отбывавший там наказание националист Дмитрий Демушкин уверен, что Навального ждут «жесткие условия».

«В этом месте запретят разговаривать. Ножки вместе, голова опущена вниз, руки за спиной. Почесать нос только с разрешения администрации», - высказал он «МК».

БА

Общество

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Зампредседателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов рассказал, какие условия ожидают оппозиционера Алексея Навального, если его этапируют в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

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