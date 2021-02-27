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В СИЗО и ИК во Владимирской области не владеют информацией о прибытии Навального

, 15:43 Источник: РИА Новости

В СИЗО и ИК во Владимирской области не владеют информацией о прибытии Навального
Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Алексей Навальный был этапирован из СИЗО "Матросская тишина", но куда увезли - не знают даже его адвокаты.
26 февраля СМИ писали, что Навального привезли в Коломну. Вскоре эту новость во ФСИН опровергли.

Сегодня, 27 февраля, портал "Ярновости" сообщил со ссылкой на источник в системе ФСИН, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино (Владимирская область), откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове.
В СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального, - передает РИА Новости.

О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля рассказал его адвокат Вадим Кобзев. В какую колонию отправили Навального, защитников не проинформировали.

ИЧ

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