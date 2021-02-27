В СИЗО и ИК во Владимирской области не владеют информацией о прибытии Навального
27 февраля 2021, 15:43Источник:
РИА Новости
Алексей Навальный был этапирован из СИЗО "Матросская тишина", но куда увезли - не знают даже его адвокаты. 26 февраля СМИ писали, что Навального привезли в Коломну. Вскоре эту новость во ФСИН опровергли.
Сегодня, 27 февраля, портал "Ярновости" сообщил со ссылкой на источник в системе ФСИН, что Навального доставили в СИЗО в Кольчугино (Владимирская область), откуда должны переправить в исправительную колонию общего режима №2 в Покрове. В СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального, - передает РИА Новости.
О том, что Навального этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина", 25 февраля рассказал его адвокат Вадим Кобзев. В какую колонию отправили Навального, защитников не проинформировали.
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