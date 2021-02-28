В России выявили 11 359 новых случаев коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

28 февраля 2021, 11:52

человек в маске, фото: Evgeny Sinitsyn /Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 4 246 079 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля.

«За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни … 379 летальных исходов … полностью выздоровел 12 391 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве – 1737, Санкт-Петербурге – 939, Московской области – 617, Нижегородской области – 387, Воронежской области – 295.

Темп прироста по России составляет 0,27%.