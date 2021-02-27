Биолог Анча Баранова рассказала, как переносят последствия COVID-19 мужчины и женщины
27 февраля 2021, 20:28
Мужчины тяжелее переносят коронавирус во время острой фазы заболевания, а от последствий COVID-19 дольше страдают женщины, сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По словам Барановой, вирус не вызывает одинаковые последствия у всех, сообщает RТ. Самые разные последствия возникают в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням. Она отметила, что молодые люди в целом легче справляются с вирусом.
"При этом вирус не делает что-то специфическое, одно для всех, а просто где тонко — там и рвётся», — сказала биолог.
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