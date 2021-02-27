Спрос на услуги дворников Челябинской области вырос в два раза

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27 февраля 2021, 17:30

На Южном Урале, по результатам опроса портала по поиску работы hh.ru, увеличилось количество вакансий для дворников.

С начала 2021 года для таких специалистов коммунальных служб в регионе открыли около 280 вакансий. Количество вакансий выросло в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего дворников нанимали компании из Челябинска. Из общего числа вакансий - это 70 процентов. Большой процент вакансий дворников размещали в Магнитогорске, Миассе и Копейске.

Со слов руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, чаще всего дворники и уборщики на Южном Урале требуются компаниям из отраслей «Продукты питания», «Розничная торговля» и «Автомобильный бизнес». При этом в подавляющем большинстве рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Такому росту есть объяснение: эксперты связывают возросший спрос ограничением пассажирского сообщения с другими странами. Известно, что ранее на эти места трудоустраивались мигранты.

Отметим, что средняя зарплата дворников и уборщиков на сегодняшний день в регионе, составляет 19,7 тысячи рублей.