Эксперты рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

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27 февраля 2021, 12:16

телефон, pixabay.com

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин и эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказали, как распознать телефонных мошенников и не попасться на их уловки.

Арсений Щельцин в разговоре с журналистами отметил, что в беседе с потенциальными мошенниками следует задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?". Специалист уточнил, что это позволит застать собеседника врасплох и понять, обладает ли этот человек полной информацией. Он также посоветовал прямо сказать: "Я считаю, что вы мошенник". Аналитик также порекомендовал сомневаться в любой информации, которая кажется неправдоподобной.

Александр Власов в свою очередь в беседе с RT отметил, что при любых подозрительных звонках лучше не продолжать разговор и сразу класть трубку. Эксперт обратил внимание на то, что сейчас популярны виды мошенничества, при которых аферисты предлагают "бесплатно пройти медицинское обследование" или "получить путевку в санаторий". Нередко граждан, которые действительно "безвозмездно" посещают врачей, долго изматывают, а затем просят подписать бумагу якобы для отчетности, а потом выясняется, что человек вышел из клиники с огромным кредитом. Если же предлагают бесплатные билеты в дома отдыха, то следует самостоятельно обратиться в организацию, которая якобы делает столь щедрое предложение.

Власов также заявил, что в беседе с мошенниками нельзя использовать слова "да" или "нет". Кроме того, на вопрос: "Это вы?" лучше отвечать словом "возможно".