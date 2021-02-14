Названы самые распространённые виды мошенничества в сети

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14 февраля 2021, 09:19

фото: pixabay.com

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2020 году граждане чаще стали совершать покупки онлайн, и вместе с притоком пользователей Интернета увеличилось число мошенников, промышляющих в сети.

По данным экспертов «Тинькофф», 60% совершенных мошеннических атак в 2020 году (по сравнению с 25% годом ранее) проводилось по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в Интернете.

При этом обманы совершались как на сайтах реальных маркетплейсов, так и на сайтах-подделках.

В среднем покупатели теряли в 2020 году 10 тысяч рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, - шесть тысяч рублей, - передает RT.

Одним из самых популярных видов онлайн-мошенничества стал фишинг — создание копий известных сайтов и платёжных форм, сообщили в «Лаборатории Касперского».

В прошлом году компании удалось обнаружить более 7,4 тысяч подобных мошеннических ресурсов.

За 2020 год «Лаборатория Касперского» заблокировала больше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы, причём около трети из них касалось так называемых скам-ресурсов (мошеннических рассылок и объявлений о проведении акций или конкурсов).

Специалисты посоветовали, чтобы не попадаться на уловки мошенников, регулярно обновлять скачанные приложения, создавать сложные пароли для своих аккаунтов, проверять названия сайтов, скептически относиться к «щедрым» предложениям и не переходить по сомнительным ссылкам.

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