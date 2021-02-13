Задержан злоумышленник, торговавший персональными данными россиян. Хакеру грозит до 7 лет

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13 февраля 2021, 23:03 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали хакера, который торговал персональными данными российских граждан. По данным источника, специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Федоров Ален Евгеньевич.

По версии следствия, злоумышленник занимался продажей личных персональных данных россиян: копиями их паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий". Хакеру грозит до семи лет лишения свободы.

В Тверском суде Москвы сообщили, что обвиняемый был помещен под домашний арест на два месяца. Федоров признал вину и дал признательные показания. Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.