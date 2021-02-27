Эпидемиолог Александр Горелов дал прогноз по ситуации с коронавирусом COVID-19 в России весной

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27 февраля 2021, 11:31 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 весной в России не ожидается, но сезонные колебания суточной заболеваемости возможны. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил, что говорить о третьей волне COVID-19 неправильно.

Эксперт отметил, что в настоящее время наблюдается фаза снижения активности коронавируса и новый всплеск заболеваемости не ожидается. Как объяснил эпидемиолог, речь не идет о третьей волне, поскольку этот термин используется при новом подъеме инфицирований после снижения уровня заболеваемости до нулевых значений.

Горелов подчеркнул, что эпидемическая ситуация по коронавирусу будет зависеть от соблюдения населением определенных правил профилактики. По его словам, нужно продолжать носить в общественных местах защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививку.

Эксперт заключил, что Россия не приблизится к нулевым показателям заболеваемости коронавирусом, пока не будет сформирована иммунная прослойка минимум в 60% населения.

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 11 534.