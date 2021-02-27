Синоптик Тишковец предупредил москвичей о похолодании и гололедице в субботу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец заявил, что в субботу, 27 февраля, в Москву придет похолодание. Согласно последней информации, на дорогах возникнет сильная гололедица.
Евгений Тишковец отметил, что ночью в Москве еще была плюсовая температура, а уже утром в столицу России начал прорываться холодный атмосферный фронт, который позже откроет путь более холодному воздуху. Это приведет к тому, что днем станет холоднее, чем прошлой ночью, а дождь превратится в снег. Столбики термометров в Москве опустятся до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 5.
Образовавшаяся ранее слякоть замерзнет, поэтому на дорогах появится толстая корка льда.
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