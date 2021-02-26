Синоптик Синенков сообщил, что температура в пятницу в Москве может побить рекорд 1990 года

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26 февраля 2021, 08:32 Источник: РИА "Новости"

Кремль, зима, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил жителей Москвы и гостей города о рекордно теплой погоде, моросящем дожде и низком давлении в течение дня в пятницу, 26 февраля.

Предполагается, что сегодня погода в столице будет преимущественно облачная, временами возможны небольшие осадки в виде моросящего дождя. Температура воздуха может подняться до плюс 4 – плюс 6 градусов. Не исключается повторение рекорда 1990 года, когда в городе было почти плюс 6 градусов. Ветер в Москве будет порывистым со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление, по словам Александра Синенкова, понизится в пятницу до 736 миллиметров ртутного столба.