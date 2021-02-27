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Полицейские нашли пропавших накануне в Дудинке двух девочек живыми и невредимыми

, 09:58 Источник: МВД

Полицейские нашли пропавших накануне в Дудинке двух девочек живыми и невредимыми
фото с сайта 24.мвд.ру

Полицейские нашли пропавших накануне в городе Дудинка двух девочек-школьниц. Несовершеннолетние девочки возвращены родителям. Жизни и здоровью 11-летних девочек ничего не угрожает.

Со школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей из дома.

Инцидент произошел в городе Дудинка Таймырского района Красноярского края. В регионе стоят 40-градусные морозы.

По данным МВД, на розыск девочек по тревоге был поднят личный состав Отдела МВД. Из числа сотрудников угрозыска и инспекторов по делам несовершеннолетних были созданы оперативные группы. Также были задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, кадровые подразделения, а также участковые. Всего в поисках детей принимали участие более 50 сотрудников ОВД.

ИЧ

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