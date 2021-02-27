На Таймыре две 11-летние девочки пропали в городе Дудинка

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27 февраля 2021, 09:34 Источник: МВД

фото: Denis Kogevnikov, globallookpress.com

На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району подняты по тревоге на поиски школьниц, накануне не вернувшихся домой. На Таймыре в городе Дудинка пропали две одиннадцатилетние девочки.

В полицию обратились мать и отец подружек.

По данным МВД, жительница Дудинки сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. Мужчина, отец другой девочки, также заявил, что его дочь не вернулась домой с прогулки. В Дудинке сегодня температура воздуха минус 40 градусов.

На поиски школьниц подняли полицию.

В поисках девочек задействованы более 50 оперативников. Полицейские устанавливают круг общения подружек, проверяют подвальные и чердачные помещения. На поиски несовершеннолетних также ориентированы службы такси, скорой медицинской помощи и добровольцы.

Приметы первой разыскиваемой: на вид 12-13 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, волосы с обеих сторон выбриты, покрашены в сине-черный цвет, глаза зеленого цвета.

Была одета: белый пуховик длиной до колен, шапка черная вязанная с золотой эмблемой, темные джинсовые брюки, ботинки-берцы кожаные черного цвета.

Приметы второй девочки: На вид около 12-13 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, стрижка слева короткая до уха, справа удлиненная.

Была одета: в клетчатую рубашку, черные брюки, темно-синие ботинки, высокие, со светло-коричневой шнуровкой с темно-коричневой подошвой (похожие на берцы), черную куртку с капюшоном с серой опушкой (парка), белая шапка с фиолетовым отливом. Слева имелась сережка в виде полумесяца.

Напомним, девочки-подружки, пропавшие в среду, 17 февраля, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, нашлись.