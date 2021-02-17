Обе девочки, пропавшие в Петербурге, найдены

Обе девочки-подружки, пропавшие в среду, 17 февраля, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, нашлись.
Петербургские СМИ ранее разместили ориентировки на пропавших подружек 9 и 8 лет Ангелину и Есению, предоставленные МВД. Школьницы были дома у одной из них, живущей в доме 25 по Красносельскому шоссе, и пошли гулять. Вскоре они перестали выходить на связь, не отвечали на звонки родственников. Родители обратились в полицию.
Девочек обнаружили в торговом центре. Есению передали родителям. А Ангелина сбежала. Но вскоре нашли и ее.
«Слава богу, обе нашлись», — цитирует «Фонтанка» сотрудников отделения полиции.
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