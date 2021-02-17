ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Обе девочки, пропавшие в Петербурге, найдены

, 23:04

Обе девочки, пропавшие в Петербурге, найдены
фото: pixabay.com

Обе девочки-подружки, пропавшие в среду, 17 февраля, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, нашлись.

Петербургские СМИ ранее разместили ориентировки на пропавших подружек 9 и 8 лет Ангелину и Есению, предоставленные МВД.
Школьницы были дома у одной из них, живущей в доме 25 по Красносельскому шоссе, и пошли гулять.
Вскоре они перестали выходить на связь, не отвечали на звонки родственников. Родители обратились в полицию.

Девочек обнаружили в торговом центре. Есению передали родителям. А Ангелина сбежала. Но вскоре нашли и ее.

«Слава богу, обе нашлись», — цитирует «Фонтанка» сотрудников отделения полиции.

ИЧ

Общество

Матвиенко ответила на вопрос о сроках снятия ограничений по коронавирусу

Матвиенко ответила на вопрос о сроках снятия ограничений по коронавирусу

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала возможные сроки снятия ограничений, которые ввели в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, это может произойти к концу мая.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью