В Санкт-Петербурге пропали две девочки во время прогулки

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17 февраля 2021, 20:48 Источник: РИА Новости

фото: сайт МВД РФ

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пропали две несовершеннолетние девочки после того, как вышли погулять. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в среду, 17 февраля.

«Семнадцатого февраля… в правоохранительные органы Фрунзенского района Санкт-Петербурга поступили заявления об исчезновении двух школьниц … которые находились в гостях у первой девочки в доме 25 по Красносельскому шоссе, после вышли гулять и не выходят на связь», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что одна девочка одета в розовую куртку и шапку, джинсы и сапоги черного цвета, на вид восемь лет, рост – 130 сантиметров, телосложение худощавое.

Вторая девочка одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном, на вид девять лет, такого же роста, как и подруга, волосы светлые.

«Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении школьниц, обращаться по телефонам 573-18-90 или 102», - уточнили в МВД.