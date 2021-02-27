В России могут появиться новые трудовые книжки

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27 февраля 2021, 09:46 Источник: Российская газета

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

В России с 1 января 2023 года могут ввести трудовые книжки нового образца. В пакете документов, подготовленных Минтруда РФ, указано, что в Порядке ведения и хранения трудовых книжек, работодатель по-прежнему обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если данная работа является для человека основной.

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку при условии ее предоставления им.

Работодатель по-прежнему обязан вести трудовую книжку на каждого работника, если данная работа является для человека основной. По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку при условии ее предоставления им. Человек может прислать работодателю свою трудовую по почте заказным письмом с уведомлением.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, кроме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

С 1 января 2021 года россияе могут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.