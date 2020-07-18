Мишустин подписал постановление об использовании электронных трудовых книжек

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18 июля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

трудовая книжка, Zamir Usmanov/Russian Look

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне с 1 января следующего года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.

Подчеркивается, что посмотреть свою электронную трудовую книжку граждане РФ смогут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг, а также в приложениях данных ресурсов на своих мобильных устройствах.

Кроме того, сведения, содержащиеся в цифровой книжке, можно будет получить в бумажной версии – в виде выписки у последнего работодателя, в ПФР или в МФЦ.