В Роструде объяснили тонкости в выборе между бумажной и электронной трудовой

Замруководителя Роструда Иван Шкловец объяснил, что работники, остановившие выбор на электронных трудовых книжках, больше не смогут вернуться к бумажной версии документа.
Шкловец рассказал, что работники, решившие перейти на электронные трудовые книжки, получат на руки бумажные экземпляры с внесенными в них соответствующими записями. При этом закон не предусматривает возможности вернуться от электронной трудовой к бумажной.
«Для работодателя, согласившегося принять обратно трудовую книжку возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов, корректировке отчетов в ПФР», - отметил специалист.
Он добавил, что при этом можно выбрать бумажный документ, а спустя несколько лет перейти на электронный.