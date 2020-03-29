В Роструде объяснили тонкости в выборе между бумажной и электронной трудовой

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29 марта 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: globallookpress.com/ Photographer Photoagency interpress

Замруководителя Роструда Иван Шкловец объяснил, что работники, остановившие выбор на электронных трудовых книжках, больше не смогут вернуться к бумажной версии документа.

Шкловец рассказал, что работники, решившие перейти на электронные трудовые книжки, получат на руки бумажные экземпляры с внесенными в них соответствующими записями. При этом закон не предусматривает возможности вернуться от электронной трудовой к бумажной.

«Для работодателя, согласившегося принять обратно трудовую книжку возникают риски, связанные с признанием записи недействительной, необходимостью изменения кадровых документов, корректировке отчетов в ПФР», - отметил специалист.

Он добавил, что при этом можно выбрать бумажный документ, а спустя несколько лет перейти на электронный.