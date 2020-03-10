Роструд: В мае россиян ждут длинные выходные

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10 марта 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

В Роструде рассказали, как будут отдыхать россияне в мае. Длинные выходные связаны с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы.

В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд – с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. Затем россиян снова ожидают выходные – с 9 по 11 мая включительно.

В ведомстве заметили, что продолжительность двух предпраздничных рабочих дней сокращается на один час. Поскольку 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час.

Ранее сообщалось, во сколько россиянам обошлись длинные новогодние праздники.