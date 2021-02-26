Шхагошев предложил западным политикам пообщаться с крымчанами

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26 февраля 2021, 22:19 Источник: РИА Новости

Адальби Шхагошев. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал высказывание президента США по поводу Крыма.

Парламентарий напомнил о поговорке «никогда не говори никогда» и предложил западным политикам самим пообщаться с крымчанами, чтобы объективно оценить ситуацию, связанную с присоединением Крыма к России, отметив, что «для этого всегда двери открыты».

«Для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один является 96 процентов крымчан, которые голосовали на референдуме за присоединение к РФ», - сказал Шхагошев.

Ранее Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским.