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Фадеев заявил о колоссальном буме развития НКО в России

, 22:04

Фадеев заявил о колоссальном буме развития НКО в России
Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Советник президента РФ, глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что за последние 10 лет произошел колоссальный бум развития НКО.

По его словам, то, что происходит в секторе НКО, «говорит о зрелости нашего общества».

Фадеев также отметил, что в начале пандемии НКО оказались вне поля зрения государства, но СПЧ быстро помог решить эту проблему.

«Мы напомнили об этом, президент нас поддержал, и помощь НКО была оказана», - подчеркнул глава СПЧ.

Ранее Фадеев прокомментировал принятие законов об иностранных агентах.

ДВа

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