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Святенко надеется, что скоро москвичи смогут вздохнуть без маски

, 21:52 Источник: Парламентская газета

Святенко надеется, что скоро москвичи смогут вздохнуть без маски
Инна Святенко. Фото: сайт СФ РФ

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко выразила надежду, что в Москве скоро снимут часть ограничительных мер, и жители мегаполиса смогут «вздохнуть без маски».

Сенатор отметила, что ситуация дает надежду на открытие массовых мероприятий, прежде всего, культурно-массовых.

«Есть надежда, что музеи будут принимать больше людей. В театрах не будет вот этого эха, которое настораживает работников сцены», – сказала Святенко.

По ее словам, официальные источники озвучивают робкую, но надежду о послаблении ограничений.

«Такую надежду в горожан вселяют и цифры, показывающие число заболевших коронавирусной инфекцией в столице», - добавила Святенко.

Ранее Святенко заявила, что в Москве от коронавируса вакцинировались полмиллиона человек.

ДВа

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