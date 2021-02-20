Святенко заявила, что в Москве от коронавируса вакцинировались полмиллиона человек

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20 февраля 2021, 15:01

Инна Святенко. Фото: сайт Совета Федерации РФ.

В Москве предприняты все меры для того, чтобы вакцина была доступна максимальному количеству граждан. Об этом заявила сенатор Инна Святенко.

По ее словам, благодаря расширению количества мест для вакцинации возможность привиться есть у каждого гражданина, который изъявил желание и не имеет противопоказаний

«На сегодняшний день более 500 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Москве. На ближайшие две недели записались на вакцинацию еще около 60 тысяч жителей столицы. В городе открыто более 100 пунктов вакцинации, от городских поликлиник до прививочных пунктов в торговых центрах», - отметила председатель социального комитета Совфеда.

Ранее сообщалось, что в Совфеде еще раз заявили об отсутствии ковид-паспортов в России.