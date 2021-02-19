В Совфеде еще раз заявили об отсутствии ковид-паспортов в России

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19 февраля 2021, 19:45

Владимир Круглый. Фото сайт СФ

В России не планируется введение ковид-паспортов. Об этом заявил сенатор Владимир Круглый, отвечая на вопросы журналистов.

Он подчеркнул, что в Совете Федерации об этом неоднократно говорили на разных площадках, а председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко также отмечала избыточность этой нормы.

Законодатель также сообщил, что этот вопрос обсуждался в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В итоге было решено, что в сертификатах о вакцинации будут содержаться только медицинские показания.

«Основная идея доклада, представленного в ПАСЕ, состояла в том, что вакцины являются глобальным достоянием, и вакцинация должна рассматриваться как благо, а не как принуждение или обязанность», - резюмировал Круглый.

Ранее сенатор Юрий Архаров заявил, что в России на стадии разработки и доклинических исследований находятся более 20 видов вакцин.