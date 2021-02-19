Архаров заявил, что в России на стадии разработки и доклинических исследований находятся более 20 видов вакцин

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19 февраля 2021, 17:03

Юрий Архаров. Фото: сайт СФ

Российские специалисты продолжают работать над новыми вакцинами от COVID-19. Сегодня на стадии разработки и доклинических исследований находятся более 20 видов вакцин.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.

«Чем больше будет зарегистрировано и выпущено вакцин, тем больше будет охват вакцинацией населения, тем быстрее снизится распространение коронавирусной инфекции и легче будут переноситься заболевания, без негативных последствий для здоровья», ‑ отметил законодатель.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино.