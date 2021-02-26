ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Пушков заявил, что Байдену не следует решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить

, 21:04 Источник: РИА Новости

Пушков заявил, что Байдену не следует решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить
Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма.

Член Совета Федерации отметил, что весь мир знает, что Крым – это Россия, и «от мнения Байдена этот исторический факт не изменится».

«И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить», – подчеркнул Пушков, добавив, что жители Крыма сами сделали свой выбор.

Ранее сообщалось о заявлении Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским.

ДВа

Экономика

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

Михаил Задорнов прогнозирует рост ВВП на 3—3,5 процента в 2021 году

В 2021 году ВВП России может увеличиться на 3—3,5 процента. Банкир, бывший министр финансов РФ Михал Задорнов считает, что "одним из главных драйверов для роста экономики страны в период восстановления и преодоления последствий пандемии должен стать банковский сектор".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью