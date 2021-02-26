Пушков заявил, что Байдену не следует решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить

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26 февраля 2021, 21:04 Источник: РИА Новости

Алексей Пушков. Фото: сайт СФ

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма.

Член Совета Федерации отметил, что весь мир знает, что Крым – это Россия, и «от мнения Байдена этот исторический факт не изменится».

«И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить», – подчеркнул Пушков, добавив, что жители Крыма сами сделали свой выбор.

Ранее сообщалось о заявлении Байдена о том, что США никогда не признают полуостров российским.