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Рост цен на бензин отмечен в 52 российских регионах

, 20:23 Источник: ТАСС

Рост цен на бензин отмечен в 52 российских регионах
Фото: pixabay.com

Потребительские цены на бензин в России на прошлой неделе выросли среднем по стране на 8 копеек и составили 46,91 рубля за литр.

По данным Ростата, рост цен на бензин зафиксирован в 52 российских регионах, наиболее заметный - в Салехарде и Симферополе, где стоимость топлива увеличилась на 0,6%.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек и составили 44,2 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 7 копеек - до 47,86 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 7 копеек и составила 54,48 рубля за литр. Солярка стала дороже на 3 копейки - до 49,12 рубля за литр.

Номинальная средняя зарплата растет гораздо медленнее продуктовой инфляции.

ДВа

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